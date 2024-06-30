В волгоградском соборе встретили чудотворную икону Казанской Божией Матери

Дорога к храму была усыпана цветами, лепестками роз. В 9.30 торжественный колокольный звон возвестил о прибытии иконы. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в сопровождении священнослужителей Волгоградской епархии, роты почетного караула и множества мирян внес икону в храм, где ее разместили на аналое на самом почетном месте. Около 10 утра в честь прибытия святыни в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского началась торжественная литургия.