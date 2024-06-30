В Екатеринбурге за два дождливых дня выпало 60% месячной нормы осадков

После нескольких дней дождей и туч, на Среднем Урале наконец-то выглянуло солнце! И дальше, по крайней мере в первые десять дней июля, температура на столбиках термометрах будет только увеличиваться. По прогнозам синоптиков, она достигнет отметки в +30 градусов.
Между тем стало известно, сколько осадков выпало в Свердловской области за прошедшие два дождливых и сырых дня.
— Уходящий циклон обеспечил большое количество осадков в южных и восточных районах Свердловской области: за двое суток, день 28 июня — ночь 30 июня, в этих районах области выпало 30−90% месячной нормы осадков, в Екатеринбурге 60% месячной нормы осадков, — сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС».
Если говорить не в процентах, то в Свердловской области за два дня выпало 44 миллиметра осадков. Но в Сысерти, Тавде и Туринской Слободе, конечно, выпало еще больше — 66−70 мм или 101−107% от месячной нормы.