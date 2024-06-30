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Солист группы «Чайф» не исключает, что напишет песню про «Динотерру»

Накануне завершился шестой день международного семейного научно-популярного фестиваля «Динотерра».

Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин сообщил накануне перед концертом на «Динотерре» журналистам, что не исключает написание песни с отсылкой к научно-популярному фестивалю в Шестаково. Это был вопрос от корреспондента «АиФ в Кузбассе».

«Я не знаю, про что будет моя следующая песня. Я не пишу на заданную тему. Это впечатление (после фестиваля — Ред.), может, появится и, может, появится отсылка в какой-то песне к фестивалю динозавров. У меня не бывает случайных слов в песнях», — ответил музыкант.

Также он добавил, что группе представилась возможность увидеть то, чего не видели, и поучаствовать в том, в чем не участвовали. Обычно «Чайф» выступает перед определенной «знающей» аудиторией, а зрители «Динотерры» относятся к несколько другой, от того более интересной аудитории. Музыканты отыграли на сцене около получаса.