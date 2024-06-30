Скончался преподаватель ННГУ Сергей Волков

Как следует из некролога, в 2000 году он с отличием закончил обучение в Арзамасском государственном педагогическом институте им. А. П. Гайдара (сейчас Арзамасский филиал ННГУ) по специальности «история», а через пять лет защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук.