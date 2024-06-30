Скончался преподаватель ННГУ Сергей Волков

На 47-м году жизни скончался доцент кафедры мировой дипломатии и международного права Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н. И. Лобачевского Сергей Юрьевич Волков, сообщается на официальном сайте ИМОМИ.
Как следует из некролога, в 2000 году он с отличием закончил обучение в Арзамасском государственном педагогическом институте им. А. П. Гайдара (сейчас Арзамасский филиал ННГУ) по специальности «история», а через пять лет защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук.
Более 20 лет он преподавал историю и другие общественные дисциплины.
Сергей Волков активно участвовал в работе движения «Что? Где? Когда?» как участник, организатор и популяризатор турниров: он проводил игры как для студентов, так и для школьников, вовлекая молодёжь в движение, ставящее своей целью интеллектуальное развитие.
Как сообщается на сайте «Своей игры», Сергей Волков четыре раза участвовал в телевизионных играх, причем в одной стал победителем.
Редакция ИА «Время Н» приносит искренние соболезнование родным, близким, коллегам и ученикам Сергея Волкова.