Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в ЗКО

Вы можете получить медицинские услуги у всех специалистов. Это терапевт, хирург, травматолог, уролог, невропатолог, лор, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, психолог, педиатр, также у вас есть возможность получить обследование ЭКГ, рентген, УЗИ и по другим лабораторным исследованиям, — отметила Айнур Егинбаева.