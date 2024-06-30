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Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в ЗКО

Поезд остановился на станции Достык (Семиглавый Мар) Таскалинского района. Врачи, приехавшие на поезде, будут оказывать услуги населению с 9:00 до 18:00.

Источник: Telegram-канал BATYS TODAY

Социальный проект «Саламатты Қазақстан» реализуется Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК совместно с Самрук-Казына и Министерством здравоохранения, сообщает ИА El.kz со ссылкой на telegram-канал BATYS TODAY.

В рамках социального проекта коллектив медпоезда оказывают первую медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь, обследуют больных лабораторными методами, при необходимости выполняют малые операции, выдают направления на плановое лечение. Кроме этого, к работе медпоезда подключены профессиональные медиатороы и психологи.

Как отметила главврач медпоезда Айнур Егинбаева медпоезд оказывает услуги на бесплатной основе.

Вы можете получить медицинские услуги у всех специалистов. Это терапевт, хирург, травматолог, уролог, невропатолог, лор, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, психолог, педиатр, также у вас есть возможность получить обследование ЭКГ, рентген, УЗИ и по другим лабораторным исследованиям, — отметила Айнур Егинбаева.

Аким района Талгат Шакиров поблагодарил коллектив медпоезда от имени жителей района и пожелал успехов в их дальнейшей деятельности.

Медпоезд оказывает услуги с 9.00 до 18.00.

медицина