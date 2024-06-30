Минсельхозпрод Беларуси назвал отличия детского и взрослого кефира

В Минсельхозпроде Беларуси сказали, чем детский кефир отличается от взрослого.
В ведомстве подчеркнули, что кефир является традиционным продуктом детского питания. И объяснили, что так называемый детский кефир отличается от обычного «взрослого» важными параметрами. Например, детский кефир производят только из высококачественного молока, отвечающего повышенными требованиями к качеству, которые предъявляют к детскому питанию.
При этом детский кефир предназначается для питания детей первого года жизни в качестве прикорма с восьми месяцев. Также такой кефир необходимо давать в пищу детям в возрасте от 1 года до 3 лет. Его рекомендуют детям со сниженным аппетитом — «малоежкам».
Среди других плюсов любого кефира: лучшее усвоение белка кисломолочных продуктов. Еще кефир способствует снижению нагрузки на пищеварительную систему, стимулированию выработки ферментов, профилактике кишечных инфекций.
Также кефир хорошо влияет на иммунитет, повышает защитные силы организма, в нем много витаминов и аминокислот. Благодаря кефиру можно еще решить проблемы хронической усталости и нарушений сна.