Минсельхозпрод Беларуси назвал отличия детского и взрослого кефира

При этом детский кефир предназначается для питания детей первого года жизни в качестве прикорма с восьми месяцев. Также такой кефир необходимо давать в пищу детям в возрасте от 1 года до 3 лет. Его рекомендуют детям со сниженным аппетитом — «малоежкам».