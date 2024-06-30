Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе спасатели достали из оврага двух сестер

В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили о несчастном случае.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе спасатели помогли двум местным жительницам 35 и 36 лет. Об этом сообщили 30 июня в Управлении гражданской защиты.

По предоставленным данным, сегодня утром одна из женщин позвонила и сообщила, что ее сестра упала в овраг на улице Чудинова, и сильно травмировалась. Когда место прибыли спасатели, то они увидели, что медицинская помощь понадобилась обеим.

Пострадавших подняли при помощи альпинистского снаряжение и транспортировали до автомобиля «03». В настоящий момент обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.