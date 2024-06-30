В Уфе спасатели достали из оврага двух сестер

В Уфе спасатели помогли двум местным жительницам 35 и 36 лет. Об этом сообщили 30 июня в Управлении гражданской защиты.
По предоставленным данным, сегодня утром одна из женщин позвонила и сообщила, что ее сестра упала в овраг на улице Чудинова, и сильно травмировалась. Когда место прибыли спасатели, то они увидели, что медицинская помощь понадобилась обеим.
Пострадавших подняли при помощи альпинистского снаряжение и транспортировали до автомобиля «03». В настоящий момент обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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