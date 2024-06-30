Лепестки роз на водной глади. Необычную зону отдыха создала минчанка у дома № 21 на ул. Волоха

Дом № 21 на ул. Волоха расположен в глубине кварталов малоэтажной застройки. Возле первого подъезда — необычный живописный уголок под названием «Барселона». Кто посещал этот испанский город, вероятно, сможет уловить общие архитектурно-эстетические мотивы. Но самое важное — ощутить умиротворенность и покой. Такова была задумка, признается создательница благоустроенного участка Наталья Лапская.
Главная достопримечательность — декоративный пруд-бассейн размером 1,5 на 1 м и глубиной 30 см. На водной глади плавают лепестки роз, а в его бетонную окантовку по всему периметру вмонтированы частицы зеркала, которые играют на солнце. Наталья замечает: эти элементы уложены с использованием мастики согласно требованиям безопасности, об их края нельзя порезаться. Также пруд сделан по всем правилам, с гидроизоляцией. К нему примыкает вымощенная светлой плиткой зона отдыха с двумя легкими креслами-шезлонгами, со столиком и с оригинальной клумбой округлой формы.
Рядом находится зеленая зона, а точнее, большой цветник: хосты, пионы, ирисы, хризантемы… Хозяйка ухаживает за ними, обновляет растения по сезонности. Здесь же располагаются габионы (сетчатые конструкции из металлической проволоки, наполненные природными материалами) и другие малые архитектурные формы.
Участки разделили тремя бетонными дорожками. Вдоль них гармонично уложены предметы, олицетворяющие стройку: камень, кирпич, остатки плитки. Какие-то элементы остались от настоящей стройки, которую проводили здесь несколько лет назад, — перекладывали подземные коммуникации. Когда работы завершили, выровняли газон, Наталья приступила к созданию такой красоты, вложив немало сил, труда и любви. Большинство материалов приобрела сама, привозила с дачи, помогали и знакомые. Тогда у собеседницы было относительно много свободного времени — она оставила профессию медицинского работника и находилась в творческом поиске. Сейчас Наталья занимает должность заместителя председателя КОТОС-31.
Справочно
В 2023 году в связи с празднованием 956-летия со дня основания Минска администрация Московского района вручила Наталье Лапской благодарность за активную гражданскую позицию, инициативу и личный вклад в благоустройство и эстетическое оформление дворовых территорий.