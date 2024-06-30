Лепестки роз на водной глади. Необычную зону отдыха создала минчанка у дома № 21 на ул. Волоха

Главная достопримечательность — декоративный пруд-бассейн размером 1,5 на 1 м и глубиной 30 см. На водной глади плавают лепестки роз, а в его бетонную окантовку по всему периметру вмонтированы частицы зеркала, которые играют на солнце. Наталья замечает: эти элементы уложены с использованием мастики согласно требованиям безопасности, об их края нельзя порезаться. Также пруд сделан по всем правилам, с гидроизоляцией. К нему примыкает вымощенная светлой плиткой зона отдыха с двумя легкими креслами-шезлонгами, со столиком и с оригинальной клумбой округлой формы.