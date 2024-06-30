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ИИ придумала новые вкусы кобринского мороженого, которым Лукашенко угощал Путина

Искусственный интеллект придумал новые вкусы кобринского мороженого, которым Лукашенко угощал Путина.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что новые вкусы кобринского мороженого сгенерируют с помощью искусственного интеллекта, пишет телеграм-канал «#1регион».

Напомним, во время майского визита президента России в Беларусь Александр Лукашенко угостил Владимира Путина кобринским мороженым и клубникой из своей теплицы.

И теперь Кобринский маслодельно-сыродельный завод решил обратиться к нейросети, чтобы сгенерировать новые вкусы для своего мороженого, за которым выстраиваются длинные очереди.

ИИ предложил следующие вкусы для кобринского мороженого: малина-ежевика, шоколад-мята, кокос-манго и гранат. Но еще предложили довольно интересные вкусовые сочетания: имбирь-лимон и банан-огурец.

На предприятии готовы запустить в производство мороженое с новым вкусом, которое наберет наибольшее количество голосов в соцсетях.