Около тысячи выпускников в Уфе получили медали за особые успехи

Накануне, 29 июня, в Уфе выпускникам 11-х классов торжественно вручили аттестаты об окончании школы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Ребята получили первый официальный документ об образовании, который подтверждает их успехи в учебе, — отметили в мэрии.
По данным муниципалитета, в 2024 году выпускниками стали более 4,3 тыс. выпускников 11-х классов. Медали «За особые успехи в учении» I степени получили 588 человек, II степени — 406 учеников.
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