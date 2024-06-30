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«Гордимся популярностью Telegram в Узбекистане». Павел Дуров поделился впечатлениями о своей поездке в нашу страну

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На этой неделе Павел Дуров посетил Узбекистан, где ему очень понравилось. Особенно его порадовал факт, что в Узбекистане Telegram пользуется более 70% населения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«Узбекистан любит Telegram: более 70% из 37-миллионного населения страны пользуются Telegram, и вся их экономика управляется на нашей платформе (у каждого бизнеса в стране есть бот или канал Telegram). Мы гордимся этой популярностью», — отметил Дуров.

Также он поделился тем, что во время поездки в Узбекистан его поразила современная инфраструктура быстро развивающегося Ташкента, горные ландшафты восточного Узбекистана и богатая история Бухары и Самарканда.

«Я встретил много молодых и талантливых людей с добрыми сердцами. Я благодарен за теплый прием и надеюсь в этом году еще побывать в солнечном Ташкенте», — заключил он.