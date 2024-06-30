Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник в Беларуси

В такую погоду могут быть повреждены линии связи и электропередачи, нарушиться электроснабжение, велик риск возникновения природных пожаров, пожаров в жилье и на производстве. Кроме того, могут быть подтоплены некоторые участки дорог, дома и хозпостройки, могут обрушиться слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений. Также в сильный дождь снижается видимость на дорогах, что провоцирует увеличение числа ДТП.