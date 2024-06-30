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Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник в Беларуси

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на первый рабочий день следующей недели, сообщили в МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +31° 6 м/с 66% 758 мм рт. ст. +26°
Источник: Sputnik.by

«По данным Белгидромета, в дневные часы 1 июля (понедельник) максимальная температура воздуха во многих районах достигнет +30…+34°С, по юго-востоку местами до +35°С».

говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, утром и днем по стране пройдут грозы, не исключен сильный ветер, при грозе его порывы могут достигать 15−20 метров в секунду. Днем также могут пройти ливни, выпасть град.

В такую погоду могут быть повреждены линии связи и электропередачи, нарушиться электроснабжение, велик риск возникновения природных пожаров, пожаров в жилье и на производстве. Кроме того, могут быть подтоплены некоторые участки дорог, дома и хозпостройки, могут обрушиться слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений. Также в сильный дождь снижается видимость на дорогах, что провоцирует увеличение числа ДТП.

В МЧС порекомендовали:

  • во время грозы держаться дальше от антенн и электропроводки, отключить радио и телевизор, по возможности не пользоваться телефоном и электроприборами;
  • машину оставить в гараже, при его отсутствии — вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций:
  • не приближаться к деревьям, а также сооружениям повышенного риска: мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередач;
  • как можно меньше находиться под прямыми лучами солнца, особенно в период с полудня до четырех часов дня;
  • купаться только в разрешенных и специально оборудованных для этого местах.
  • не спускаться в подземные переходы, укрываться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.