Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник в Беларуси

«По данным Белгидромета, в дневные часы 1 июля (понедельник) максимальная температура воздуха во многих районах достигнет +30…+34°С, по юго-востоку местами до +35°С».
Кроме того, утром и днем по стране пройдут грозы, не исключен сильный ветер, при грозе его порывы могут достигать 15−20 метров в секунду. Днем также могут пройти ливни, выпасть град.
В такую погоду могут быть повреждены линии связи и электропередачи, нарушиться электроснабжение, велик риск возникновения природных пожаров, пожаров в жилье и на производстве. Кроме того, могут быть подтоплены некоторые участки дорог, дома и хозпостройки, могут обрушиться слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений. Также в сильный дождь снижается видимость на дорогах, что провоцирует увеличение числа ДТП.
В МЧС порекомендовали:
- во время грозы держаться дальше от антенн и электропроводки, отключить радио и телевизор, по возможности не пользоваться телефоном и электроприборами;
- машину оставить в гараже, при его отсутствии — вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций:
- не приближаться к деревьям, а также сооружениям повышенного риска: мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередач;
- как можно меньше находиться под прямыми лучами солнца, особенно в период с полудня до четырех часов дня;
- купаться только в разрешенных и специально оборудованных для этого местах.
- не спускаться в подземные переходы, укрываться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.