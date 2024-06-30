«Мы в восторге»: жители Уфы поделились впечатлениями о парке «Нефтехимиков» после реконструкции

«В советские времена в этом парке было хорошо, но потом все стало заброшено. Сейчас его отремонтировали, и здесь снова можно выйти, просто посидеть. Мы в восторге. Муж почти каждый день занимается: он работает по сменам, сегодня пришел с суток, поспал и вышел на турники. Здесь много что есть: люди с палками (для скандинавской ходьбы — прим. ред) ходят, на велосипедах катаются. Я, к сожалению, уже не могу физической активностью заниматься — муж может, а я его поддерживаю. Здесь ну очень хорошо: и в жару, и в прохладу».