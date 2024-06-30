«Мы в восторге»: жители Уфы поделились впечатлениями о парке «Нефтехимиков» после реконструкции

Корреспонденты ГорОбзор.ру вновь побывали в парке «Нефтехимиков»: за год жителям района явно есть что сказать по поводу реконструкции. Спойлер: все наши собеседники оказались довольны работой. Разве что было одно замечание, которое больше относится к культуре гуляющих — далеко не все собаководы соблюдают правила, и выгуливают больших питомцев в неположенных местах, да еще и без намордников. С этим, по словам уфимцев, следует быть строже, чтобы всем в парке было комфортно.
Екатерина и Виктор переехали в район «Нефтехимиков» года два назад, как раз когда начался ремонт парка. И даже это не помешало семейной паре: они постоянно здесь прогуливались и ждали, когда работы наконец завершатся.
Наши собеседники оба — работающие пенсионеры. Екатерина нашла для себя уголок спокойствия, а 65-летний Виктор — место, где можно поддерживать физическую форму. Мужчина с радостью продемонстрировал, как умеет подтягиваться на турниках, несмотря на возраст: многое у него получается благодаря поддержке супруги.
«В советские времена в этом парке было хорошо, но потом все стало заброшено. Сейчас его отремонтировали, и здесь снова можно выйти, просто посидеть. Мы в восторге. Муж почти каждый день занимается: он работает по сменам, сегодня пришел с суток, поспал и вышел на турники. Здесь много что есть: люди с палками (для скандинавской ходьбы — прим. ред) ходят, на велосипедах катаются. Я, к сожалению, уже не могу физической активностью заниматься — муж может, а я его поддерживаю. Здесь ну очень хорошо: и в жару, и в прохладу».
По мнению пенсионеров, парк удачно вписался в городской пейзаж: Екатерина отметила, что у территории высокая транспортная доступность. Пешком можно легко добраться и до Кольцевой, и до Первомайской — двух главных улиц Черниковки, откуда ходит любой транспорт.
На «Нефтехимиков» хорошо и детям дошкольного возраста: помимо классической площадки, обустроили живой лабиринт и тактильную площадку для детей с нарушениями здоровья. Это особенно отметила Альфия: она пришла сюда с дочкой во время своего отпуска.
«В целом стало лучше, все облагородили. Тут есть развлечения для всех возрастов: вот площадка для детей, в другой стороне есть беседка с шахматными досками для пожилых. Зимой здесь можно на лыжах прогуляться, а летом просто пройтись, особенно это нужно мамам с детьми. Территория мало изменилась, если говорить о ее назначении: раньше тут так же была детская площадка, люди тут гуляли. Но вид парка стал современный, благородный. Вообще я считаю, что парки обязательно нужны городу: это такие места, где нет машин, можно отдохнуть в тишине. Я рада, что у нас возле дома обновили такую территория».
На обновленную территорию приходят и школьники постарше: 14-летний Данил пришел, чтобы сыграть в баскетбол, а его ровесница Милана решила поддержать подростка.
«Здесь стало лучше. Тут есть чем заняться нашим сверстникам: покататься на велосипеде, посидеть в кафе, поиграть на площадке. Это красивое место, нам тут нравится проводить время. После ремонта мы стали бывать здесь чаще: тут собираются компании ребят».
Данил занимается баскетболом на любительском уровне. Подросток добавил, что в определенное время здесь собираются целые команды любителей.
«Ближе к вечеру сюда подтягиваются поиграть — приходят люди разных возрастов, и школьники, как мы, и взрослые. Все вместе играем. Раньше тут так же была баскетбольная площадка, но не было колец для мяча. Конечно, стало удобнее. Я рад, что появился такой парк — мы стали чаще выходить на улицу, а не сидеть в телефонах. Это лучше, чем “тухнуть” дома».
Как мы увидели, задумка авторов проекта парка успешно воплотилась в реальность — парк поделили на зоны: детскую, спортивную и прогулочную. Как рассказывала ГорОбзор.ру автор проекта благоустройства парка, главный архитектор ООО «Генпроект» Лариса Степанова, при разработке учитывалось мнение местных жителей: например, площадку для выгула собак значительно увеличили после встречи с уфимцами, которые живут в округе. В этом районе Черниковки действительно много собаководов, поэтому это решение было оправдано. Также в парке высадили деревья, так как всех волновал этот вопрос.
Это подчеркнул и глава Башкирии Радий Хабиров: по его словам, парк получился именно таким, как и хотели уфимцы.
«Парк Нефтехимиков не узнать! Это первое, что мне сказали жители Черниковки, когда мы его открывали. Два года назад мы с ними обсуждали будущую реконструкцию. И вот результат, мы сдержали обещание, привели в порядок парк и сохранили его самобытность. А еще это первый парк в Уфе, где мы восстановили символ той эпохи — арку у главного входа».
На благоустройство «Нефтехимиков» из бюджета было направлено 400 млн рублей. После этого проекта работы в Уфе продолжились: как подчеркнул Радий Хабиров, в столице республики действует большая программа по благоустройству парков, по которой на эти цели выделяется минимум 1 млрд рублей в год.