В Прокопьевске прошел IV Международный шахтерский Сабантуй

30 июня в Зенковском парке Прокопьевска прошёл IV Международный шахтерский Сабантуй.
Праздник собрал более 2 тысяч кузбасских семей разных национальностей.
На территории парка разместились 11 подворий. При этом все они были разных национальностей. Особой популярностью пользовались подворья из Татарстана и Горловки Донецкой Народной Республики.
Свою национальную культуру, традиции, быт и кухню на Сабантуе продемонстрировали татары, русские, чуваши, удмурты, шорцы и многие другие.
Традиционно в рамках фестиваля прошло шествие шахтеров. В этом году оно объединило 150 горняков.