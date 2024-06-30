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В Прокопьевске прошел IV Международный шахтерский Сабантуй

Праздник объединил 2000 семей разных национальностей.

30 июня в Зенковском парке Прокопьевска прошёл IV Международный шахтерский Сабантуй.

Праздник собрал более 2 тысяч кузбасских семей разных национальностей.

На территории парка разместились 11 подворий. При этом все они были разных национальностей. Особой популярностью пользовались подворья из Татарстана и Горловки Донецкой Народной Республики.

Свою национальную культуру, традиции, быт и кухню на Сабантуе продемонстрировали татары, русские, чуваши, удмурты, шорцы и многие другие.

Традиционно в рамках фестиваля прошло шествие шахтеров. В этом году оно объединило 150 горняков.