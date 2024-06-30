Дожди и грозы прогнозируют на большей части Казахстана 1 июля

«На большей части территории РК циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди, на северо-западе, севере Казахстана сильные дожди, гроза, град, шквал. Только на западе страны прогнозируется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе в ночные и утренние часы — туман».