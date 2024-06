Гитарист групп «Цветы» и «Голубые гитары» Дюжиков умер на 76-м году жизни

В 1991 году музыкант уехал в США. Там он играл на гитаре в русском ресторане, а также выступал составе разных групп. В 1998 году получил призы как лучший в Калифорнии кантри-гитарист, а также лучший инструменталист. В 2000 году господина Дюжикова пригласили играть в бродвейском мюзикле It Ain’t Nothing but The Blues («Все это лишь только блюз»).