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Гитарист групп «Цветы» и «Голубые гитары» Дюжиков умер на 76-м году жизни

На 76-м году жизни умер гитарист коллективов «Цветы» и «Голубые гитары» Сергей Дюжиков. Эту информацию подтвердил агентству ТАСС создатель и автор песен рок-группы «Цветы» Стас Намин. Музыкант ушел из жизни после продолжительной болезни, сообщил друг господина Дюжикова музыкант Виктор Дегтярев.

Сергей Дюжиков родился 27 июля 1948 года в Вене в семье военного летчика. Учился на английском отделении филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, а также в Институте иностранных языков имени М. Тореза. В шестидесятые-семидесятые годы он играл гитарные партии в ансамблях «Скифы», «Голубые гитары». Также играл в группе Стаса Намина «Цветы». Работал с Игорем Крутым у Валентины Толкуновой. Участвовал в записи альбома с Владимиром Пресняковым.

В 1991 году музыкант уехал в США. Там он играл на гитаре в русском ресторане, а также выступал составе разных групп. В 1998 году получил призы как лучший в Калифорнии кантри-гитарист, а также лучший инструменталист. В 2000 году господина Дюжикова пригласили играть в бродвейском мюзикле It Ain’t Nothing but The Blues («Все это лишь только блюз»).

музыка