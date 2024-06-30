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В Стерлитамаке после дождей затопило подъезд

Житель Стерлитамака рассказал о последствиях стихии.

Источник: Комсомольская правда

Житель Стерлитамака Евгений Сергеев сообщил, что из-за проливных дождей затопило подъезд в его доме на улице Кочетова. Об этом проинформировали журналисты UTV.

Мужчина рассказал, что затоплены оказались все этажи — с первого по пятый. В некоторых местах обрушилась штукатурка.

— Все течет, все льется, здесь у нас болото, — отметил он.

Евгений выразил опасения, что в скором времени такая же картина будет и в квартирах.

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