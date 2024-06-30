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Сотрудница полиции уволилась после видео о своей зарплате

В Новочеркасске Ростовской области сотрудница МВД Ольга Гайдукова уволилась после своего видео о зарплате, набравшего популярность в соцсети. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на нее же.

Источник: РИА "Новости"

Из юмористического видео в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией; деятельность организации запрещена на территории РФ) следует, что сотрудница полиции якобы получает зарплату 40 тыс. руб. Видео подписано так: «Как, по мнению начальника, я должна реагировать на свою зп». Сейчас у ролика 19,4 тыс. просмотров.

Как сообщила сайту сама госпожа Гайдукова, начальство вызвало ее на ковер и потребовало удалить видео или написать заявление об увольнении.

«Меня никто не заставлял, не запугивал и не принуждал. Про зп это, конечно, шутка, просто это популярная озвучка для видео в инстаграме, а так зарплата немного больше», — приводит ее слова 161.ru.

В пресс-службе Главного управления МВД России по региону ситуацию не комментируют.