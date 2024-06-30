Главные новости недели в Нижегородской области к 30 июня

Стоимость проезда в нижегородском метро вырастет с 1 июля на 5 ₽ При оплате картой билет будет стоить 35 ₽, наличными — 40 ₽ Все льготы сохранятся.
Нижегородские заводы могут повысить цены на хлеб после подорожания зерна. Отпускная цена муки выросла до 37%. Из-за этого закредитованные хлебозаводы работают на грани нулевой рентабельности или ушли в убытки. Поднять отпускную цену на хлеб не дают торговые сети.
Нижегородский замгубернатора Андрей Чечерин получил представление прокурора из-за майского срыва ОГЭ. Также прокуратура возбудила административное дело о нарушении требований к ведению образовательной деятельности в отношении Нижегородского института развития образования, который отвечал за организацию ОГЭ.
Суд начал рассматривать спор о перепланировке исторического «Дома Басовых» на улице Большая Покровская в центре Нижнего Новгорода. В прошлом году строители углубили подвал здания под кафе, снесли часть несущих конструкций, сделали из подвального окна дверь. Жильцы просят суд признать перепланировку незаконной.
Дума Нижнего Новгорода попросила мэрию отчитаться о перекрытиях в центре города, где сейчас одновременно строят метро, перекладывают трамвайные пути и коммунальные сети и ремонтируют дороги. Власти пообещали предоставить информацию на «Часе администрации».
Тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 9,7% с 1 июля. В КПРФ предложили заморозить тариф, сославшись на итоги проверки АО «Теплоэнерго», которое не израсходовало 1 млрд руб. на выполнение инвестпрограммы в прошлом году.