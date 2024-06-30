Главные новости недели в Нижегородской области к 30 июня

Нижегородские заводы могут повысить цены на хлеб после подорожания зерна. Отпускная цена муки выросла до 37%. Из-за этого закредитованные хлебозаводы работают на грани нулевой рентабельности или ушли в убытки. Поднять отпускную цену на хлеб не дают торговые сети.