Фонтан, амфитеатр и бульвар: каким будет парк на территории старого аэропорта Ростова

О том, что он будет из себя представлять, рассказала ИА «ДОН 24» директор центра компетенций по развитию городской среды Ростовской области Александра Харченко.
Именно эта организация, входящая в состав АО «Региональная корпорация развития», подготовила проект создания парковой зоны и пешеходного бульвара на проспекте Шолохова.
По словам специалистов, это будет большой парковый комплекс общей площадью 10 га.
«Вся парковая зона делится на две части. Первая часть — 7,5 га. Она включает две крупных зоны, в том числе активную, где располагаются две детских площадки, одна из них для игр с водой. Также в этой зоне появится спортивный кластер со скейт-парком, зоной для воркаута и площадкой для стритбола. Кроме того, предусмотрен большой фуд-корт с местом для проведения ярмарок выходного дня», — сообщила Александра Харченко.
Во второй части парка будет создана тихая зона отдыха.
«Здесь будут размещены скамейки для отдыха, качели, а также кафе. Центром композиции станет фонтан. Он символизирует древнюю Меотиду, на территории которой сегодня располагается Ростовская область. Фонтан визуально демонстрирует связь данного места с историей региона, а также подчеркивает значимость сохранения памяти и традиций», — отметила руководитель группы разработчиков.
Меотидой древние греки и римляне называли Азовское море. Слово произошло от наименования местной группы населения — народа меотов, создавших развитую цивилизацию. Танаис, расположенный неподалеку от Ростова, был одним из главных городов, где жили меоты.
Авторы проекты хотят показать, что жители современного Ростова чтят историю своих предков.
«В той части парка, которая будет расположена напротив будущего здания Правительства Ростовской области, планируется построить небольшой амфитеатр для проведения культурных мероприятий и концертов», — добавила Александра Харченко.
Еще одним важнейшим компонентом парка станет бульвар, который разобьют на бывшей взлетно-посадочной полосе старого аэропорта.
При создании парка решено было не демонтировать ВПП, а наоборот, использовать ее.
«Взлетно-посадочная полоса была изготовлена добротно и надежно. Всего за год за закрытия аэропорта ее основательно отремонтировали. Поэтому ВПП длиной 2,5 км станет основой будущего бульвара», — рассказал на недавнем заседании областного правительства губернатор Василий Голубев.
Как указали авторы проекта, бульвар является логичным продолжением парка и объединяет все рекреационные зоны в единое пешеходное пространство.
«С учетом того, что бульвар разместится на бывшей взлетной полосе, он будет обустроен в формате линейного парка. Важно отметить, что основной задачей является максимальное сохранение взлетной полосы и использование ее как основы для пешеходных транзитов. И это тоже про память места. На бульваре появится много объектов сервиса (кафе, рестораны), а также игровые и спортивные площадки, аттракционы, зоны отдыха, водные объекты и велодорожки», — сообщила корреспонденту ИА «ДОН 24» Александра Харченко.
Дизайн-решение парка подготовлено в рамках реализации масштабного проекта по комплексному развитию территории старого аэропорта. Работы начались в 2022 году. Сейчас проект находится на согласовании.