Фонтан, амфитеатр и бульвар: каким будет парк на территории старого аэропорта Ростова

«Вся парковая зона делится на две части. Первая часть — 7,5 га. Она включает две крупных зоны, в том числе активную, где располагаются две детских площадки, одна из них для игр с водой. Также в этой зоне появится спортивный кластер со скейт-парком, зоной для воркаута и площадкой для стритбола. Кроме того, предусмотрен большой фуд-корт с местом для проведения ярмарок выходного дня», — сообщила Александра Харченко.