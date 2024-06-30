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Синоптики прогнозируют аномальную жару с 1 по 3 июля в Самарской области

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильной жары.

Сейчас в Ричмонде: +34° 4 м/с 53% 758 мм рт. ст. +30°

Синоптики предупреждают жителей Самарской области о надвигающейся аномальной жаре. В регионе вновь ожидаются высокие температуры воздуха. Жаркая погода задержится на несколько дней, сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Днем с 1 по 3 июля в Самарской области ожидается жара +30…+33 градусов, — говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы пережить жару без вреда для здоровья. В период зноя жителям рекомендуют носить легкую одежду из натуральных тканей, головные уборы, а также пить достаточное количество прохладной воды.

Напомним, 30 июня на Самарскую область обрушилась ультрафиолетовая буря. Уровень солнечного излучения в этот день достиг критической отметки. В регионе УФ-индекс составил 8 баллов.