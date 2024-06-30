Синоптики прогнозируют аномальную жару с 1 по 3 июля в Самарской области

Синоптики предупреждают жителей Самарской области о надвигающейся аномальной жаре. В регионе вновь ожидаются высокие температуры воздуха. Жаркая погода задержится на несколько дней, сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. Днем с 1 по 3 июля в Самарской области ожидается жара +30…+33 градусов, — говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы пережить жару без вреда для здоровья. В период зноя жителям рекомендуют носить легкую одежду из натуральных тканей, головные уборы, а также пить достаточное количество прохладной воды.
Напомним, 30 июня на Самарскую область обрушилась ультрафиолетовая буря. Уровень солнечного излучения в этот день достиг критической отметки. В регионе УФ-индекс составил 8 баллов.