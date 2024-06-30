В Салаватском районе закрыли дорогу из-за потери несущей способности моста

Минтранс Башкирии сообщил, что сегодня, 30 июня, в Салаватском районе в связи с дождевым паводком закрыли движение для всех видов транспорта в селе Терменево. В качестве причины назвали частичную потерю несущей способности моста.
По предоставленным данным, мост расположен на дороге Мурсалимкино — Сулея. В качестве альтернативным маршрутов предлагаются следующие пути: Сулея — Терменево — Первомайский — Межевой — Лаклы; Мурсалимкино — федеральная дорога М5 «Урал».
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