Обряд «Похороны Стромы» прошел в селе Шутилово Нижегородской области

Обряд «Похороны Стромы» прошел в селе Шутилово в Первомайском районе Нижегородской области, сообщает корреспондент ИА «Время Н» с места события.
Шутилово — единственное место, где традицию «хоронить» Строму соблюдают до сих пор. Упоминание о празднике в селе Шутилове встречается еще в книге Ивана Сахарова «Сказания русского народа» 1841 года: «Праздник проводится ежегодно, сохраняет черты древней традиции прощания с весной».
Образ Стромы, которая изображается в виде соломенного чучела, связана с празднованием Зеленых Святок — проводов весны и встрече лета.
Строма олицетворяла плодотворную силу природы и путем ее «разрывания» славяне пытались передать эту силу посевам.
По сей день шутиловцы сохранили этот обряд. Празднование проходит ежегодно, через неделю после Троицы.