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Обряд «Похороны Стромы» прошел в селе Шутилово Нижегородской области

Праздник проходит с 1841 года.

Обряд «Похороны Стромы» прошел в селе Шутилово в Первомайском районе Нижегородской области, сообщает корреспондент ИА «Время Н» с места события.

Шутилово — единственное место, где традицию «хоронить» Строму соблюдают до сих пор. Упоминание о празднике в селе Шутилове встречается еще в книге Ивана Сахарова «Сказания русского народа» 1841 года: «Праздник проводится ежегодно, сохраняет черты древней традиции прощания с весной».

Образ Стромы, которая изображается в виде соломенного чучела, связана с празднованием Зеленых Святок — проводов весны и встрече лета.

Строма олицетворяла плодотворную силу природы и путем ее «разрывания» славяне пытались передать эту силу посевам.

По сей день шутиловцы сохранили этот обряд. Празднование проходит ежегодно, через неделю после Троицы.