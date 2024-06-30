Обряд «Похороны Стромы» прошел в селе Шутилово Нижегородской области

Шутилово — единственное место, где традицию «хоронить» Строму соблюдают до сих пор. Упоминание о празднике в селе Шутилове встречается еще в книге Ивана Сахарова «Сказания русского народа» 1841 года: «Праздник проводится ежегодно, сохраняет черты древней традиции прощания с весной».