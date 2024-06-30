«Пробую для себя что-то новое, нравится это людям или нет»: Алина Загитова резко ответила скептикам, критикующим ее новые увлечения

Вероятно, речь шла о телевидении, на котором Загитова пробует себя в роли ведущей. Надо сказать, что у спортсменки хороший опыт, ведь она начала работать в кадре еще с 2020 года, когда вместе с Алексеем Ягудиным вела седьмой сезон шоу «Ледниковый период». Уже в 2022 года она вошла в команду экспертов и репортеров Первого канала, а также комментировала Игры в Пекине.