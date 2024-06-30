«Пробую для себя что-то новое, нравится это людям или нет»: Алина Загитова резко ответила скептикам, критикующим ее новые увлечения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время VK Fest, развернувшегося на берегу Финского залива в Петербурге, рассказала, что активно пробует себя в новых направлениях. Спортсменка призвала юных гостей фестиваля ничего не бояться и найти свое любимое дело.
— Я считаю, что человек должен развиваться во всех сферах. Неважно, перекликаются они или нет. Я пробую для себя что-то новое, нравится это людям или нет. Главное, что мне нравится, — заявила фигуристка.
Вероятно, речь шла о телевидении, на котором Загитова пробует себя в роли ведущей. Надо сказать, что у спортсменки хороший опыт, ведь она начала работать в кадре еще с 2020 года, когда вместе с Алексеем Ягудиным вела седьмой сезон шоу «Ледниковый период». Уже в 2022 года она вошла в команду экспертов и репортеров Первого канала, а также комментировала Игры в Пекине.
Обращаясь к петербургской молодежи, Загитова назвала ее самой креативной, позитивной и свободной. Олимпийская чемпионка пожелала молодым горожанам путем проб и ошибок понять, что для каждого из них является приоритетным. Ведь дело, которое не нравится, обречено на провал.
Загитова также поделилась своими впечатлениями о погоде во второй день фестиваля. Она рассказала, что солнечный Петербург ей нравится больше, чем серый и дождливый. Кроме того, спортсменка также успела прогуляться по городу и заглянуть в Эрмитаж.