«Каждый проходил через это, и мы справимся»: Татарстан проводил в армию 200 призывников

«Скоро вы примете присягу и станете истинными воинами своей Родины. Это почетно и здорово. Самое главное — вы должны любить свою Родину, а ее есть за что любить, она дала нам все. Поздравить вас сегодня пришли наши ветераны, участники боевых действий в Чечне, Афганистане и Сирии», — обратился он к будущим солдатам.