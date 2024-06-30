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В ДТП на трассе Башкирии погиб человек и ранен еще один

В ГИБДД Башкирии сообщили о смертельной аварии на трассе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 июня, на трассе «М5 Урал» произошла серьезная авария. Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии. В результате случившегося погиб один человек и один пострадал.

По предоставленным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался из «Алкино» и не уступил дорогу «Ланд Роверу», ехавшему в сторону Самары.

В ведомстве рассказали, что от полученных травм на месте аварии скончался водитель иномарки. Водителя «Гранты» доставили в больницу. В настоящий момент выясняются все подробности произошедшего.

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