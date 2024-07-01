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Север Омской области проверили на случай конфликтов и ЧС

В распоряжении «СуперОмска» оказался результат проверки системы оповещения Муромцевского муниципального района Омской области на случай конфликтов и ЧС.

Источник: РИА "Новости"

Главное управление МЧС России по Омской области проверяло муромцевскую администрацию в присутствии главы района Вячеслава Девятерикова в июне 2024 года.

По результатам работы ревизоров заявлено о нарушении.

«Отсутствует автоматизированная система централизованного оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в населенных пунктах Муромцевского муниципального района Омской области», — говорится в сведениях от 24 июня 2024 года о проведении проверки.

Заявленное нарушение в северном районе Омской области, согласно документам, необходимо устранить к 23 июня 2025 года. Информация о каких-либо санкциях в отношении ответственных лиц не обнаружена.

МЧС