Север Омской области проверили на случай конфликтов и ЧС

«Отсутствует автоматизированная система централизованного оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в населенных пунктах Муромцевского муниципального района Омской области», — говорится в сведениях от 24 июня 2024 года о проведении проверки.