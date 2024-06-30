Петров пост в 2024 году: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть

Он получил свое название в честь святых апостолов Петра и Павла. Именно поэтому Петров пост нередко называют Апостольским или Петропавловским.
Петров пост является не самым строгим: апостол Петр считается покровителем рыбаков, поэтому во многие дни разрешается есть морепродукты.
Его суть в том, чтобы помочь верующим подготовиться ко дню памяти святых апостолов, которые и сами постились перед тем, как отправиться проповедовать христианство всему миру.
На период Петрова поста запрещается есть мясо, яйца, молочные продукты и блюда, для приготовления которых они используются. Фрукты, овощи и зелень — это основа всего постного рациона. Ограничений по крупам нет. Рыба и морепродукты, растительные масла разрешены в любой день поста, кроме понедельника, среды и пятницы. Также во время поста не запрещен алкоголь, можно выпивать бокал вина в субботу и воскресенье.
Перед постом стоит посетить врача, особенно это касается людей с различными хроническими заболеваниями.
Для некоторых категорий людей допустимы послабления. Это, например, касается беременных и кормящих, военнослужащих, работающих на тяжелых производствах. Детей лучше избавить от необходимости поститься, их рацион должен быть разнообразным, но можно ограничить потребление сладостей.
Стоит отказаться от вредных привычек, ограничить посещение развлекательных мероприятий, просмотр телевизора и использование социальных сетей. Нельзя гадать, проводить языческие ритуалы. Существует поверье, что в паре, заключившей брак в Петров пост, будет много ссор.