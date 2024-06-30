Петров пост в 2024 году: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть

На период Петрова поста запрещается есть мясо, яйца, молочные продукты и блюда, для приготовления которых они используются. Фрукты, овощи и зелень — это основа всего постного рациона. Ограничений по крупам нет. Рыба и морепродукты, растительные масла разрешены в любой день поста, кроме понедельника, среды и пятницы. Также во время поста не запрещен алкоголь, можно выпивать бокал вина в субботу и воскресенье.