Что строго-настрого запрещено в Ярилин день, на Макушку лета, 1 июля?

Православная церковь чтит 1 июля память святых великомучеников первого века Леонтия, Ипатия и Федула.
Все они были римскими воинами. При этом святой Леонтий был не просто воином, а военачальником императорских войск в финикийском городе Триполи. Он одним из первых принял христианство и поскольку пользовался большим уважением как воинов, так и простых граждан за свои добродетели, то многие окружающие люди последовали за ним и тоже приняли крещение.
Узнав об этом, римский император Веспасиан, правивший в те годы, приказал своему финикийскому наместнику найти Леонтия и в случае отказа его от поклонения языческим богам жестоко наказать, «дабы другим неповадно было» совращать римский народе чуждой религией.
Сенатор Адриан, которому был прислан этот приказ императора, призвал к себе трибуна Ипатия и отправил его с отрядом воинов в Триполи, чтобы найти и задержать христианина Леонтия. По дороге Ипатий сильно заболел и, находясь при смерти, увидел во сне ангела, который сказал, что если он хочет быть здоровым, то ему нужно вместе со своими воинами призвать бога, которому молится святой Леонтий, и попросить его о выздоровлении.
Он рассказал об этом своему другу Федулу, и когда они вместе попросили Иисуса Христа помочь Ипатию, тот чудесным образом избавился от своей болезни ко всеобщей радости.
После чего Федул с Ипатием вдвоем пошли в город, чтобы найти Леонтия. Встретив святого, они попросили его о крещении в свою веру.
Узнав об этом, император приказал жестоко расправиться со всеми троими.
Однако в народном календаре первый день июля по большей части оставался днем, посвященным не святому Леонтию с Ипатием и Федулом, а языческому богу Яриле, символизирующему Солнце.
Июль недаром называют «макушкой лета», когда, по словам наших предков «все приходит в Яр, ярится», то есть набирает силу.
Ярила, по мнению наших предков, открывает небо, и зеленые травы наливаются волшебной силой. Ярила же «отмыкает» и Мать Сыру-Землю и выпускает росу, отчего начинается бурный рост трав. «Взмахнет Ярила рожью — нивы тучнеют, хлеба колосятся, палицей взмахнет — громы гремят, дожди льют», — говорили в народе.
Набирают силу все растения и травы, которые надо собирать в это время, так как в них наибольшая польза; набирают силу и начинают созревать ягоды, фрукты и овощи, солнце печет и «ярится», выжигая в том числе и все негативное, темное, что таится по сырым углам да закоулочкам.
Поэтому именно в этот день принято было начинать сенокос — нужно было сделать минимум три прокоса, чтобы это важное дело прошло в текущем году удачно, а первые травы, скошенные 1 июля, предназначались для того, чтобы набить ими матрацы и подушки, предварительно выбросив их предыдущее содержимое.
Ярилин день наши предки очень любили еще и за то, что были уверены: это не просто день, это всем дням день, день, когда случаются сверхъестественные события — считалось, что 1 июля солнце замедляет ход, отчего на земле образуются особые «дыры», сквозь которые можно посмотреть на другой край света, а то и на потусторонний мир.
Чтобы увидеть, что происходит с близкими, которые были далеко и от которых давно не было вестей, следовало в полдень 1 июля заплести в косу крепкие березовые ветки и взглянуть сквозь них с крутого берега реки.
А представители потустороннего мира сами в этот день оказывались рядом с людьми — осталось множество воспоминаний о том, что в этот день любой человек мог боковым зрением увидеть и Лешего, и Водяного, и Домового, и русалок, и кого угодно еще, но никто из них не мог ничем навредить людям — в Ярилин день им это было запрещено. Поэтому 1 июля был едва ли не единственным днем в году, когда не стоило бояться никаких представителей потусторонних сил.
Поэтому по вечерам все собирались у воды, разжигали костры, заваривали чаи из душистых трав, пели песни, водили хороводы и угощали друг друга блинами да караваями — в чести была любая выпечка круглой формы и желтого/золотистого цвета, то есть символически напоминающее солнце.
Считалось, что все, кто отведает в этот день таких блюд, не будет знать ни бед, ни несчастий в течение всего года.
На Макушку лета запрещено ссориться и ругаться. Нельзя грустить, страдать и жаловаться на жизнь — удача может пройти мимо. А еще нельзя хвалиться успехами, победами и красотой, чтобы себе не навредить.
Приметы дня на 1 июля:
- если пауки в этот день выходят их гнезд и делают новую паутину, будет хорошая погода;
- если же паук сам рвет свою паутину и прячется, то это предвещает ненастье;
- если вечером закат с розовыми оттенками, то на следующий день будет тепло и солнечно;
- если утром стоит туман, то днём будет очень жарко;
- если земля возле берега стала влажной, к дождю.