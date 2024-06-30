Что строго-настрого запрещено в Ярилин день, на Макушку лета, 1 июля?

А представители потустороннего мира сами в этот день оказывались рядом с людьми — осталось множество воспоминаний о том, что в этот день любой человек мог боковым зрением увидеть и Лешего, и Водяного, и Домового, и русалок, и кого угодно еще, но никто из них не мог ничем навредить людям — в Ярилин день им это было запрещено. Поэтому 1 июля был едва ли не единственным днем в году, когда не стоило бояться никаких представителей потусторонних сил.