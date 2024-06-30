В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО 42-летнего Рафиса Юсупова

Сегодня в деревне Кузгун-Ахмерово Белорецкого района проводили в последний путь погибшего в СВО 42-летнего Рафиса Юсупова. Об этом сообщил глава района Андрей Иванюта.
По предоставленным данным, Рафис родился в деревне Кузгун-Ахмерово Белорецкого района, учился в начальной школе, затем в интернате. Во время учебы любил математику, играл в шахматы, занимался спортом. Он всегда помогал по хозяйству, был отзывчивым, скоромным, никогда не хвастался.
На СВО он был мобилизован 27 сентября 2022 года, погиб 20 мая в 2024 году.
— Сослуживцы говорят, что Рафис был верным другом, хорошим и умным человеком. Никого не обижал, был справедливым. Никогда не отказывал в помощи, свою работу выполнял на сто процентов, — отметил Иванюта.
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