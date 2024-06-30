В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО 42-летнего Рафиса Юсупова

По предоставленным данным, Рафис родился в деревне Кузгун-Ахмерово Белорецкого района, учился в начальной школе, затем в интернате. Во время учебы любил математику, играл в шахматы, занимался спортом. Он всегда помогал по хозяйству, был отзывчивым, скоромным, никогда не хвастался.