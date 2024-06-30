Жара и гроза: по Казахстану вновь объявлено штормовое предупреждение

Утром и днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с г. Шымкенте и Туркестане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15−20 м/с.