В Крыму началась уборка персика сортов раннего срока созревания

Урожай будет богатым.
В прошлом году было убрано 1,9 тысячи тонн персиков. Погодные условия складываются так, что и в этом году урожай будет богатый. По словам врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединовой, Крым — один из лидеров по производству персиков в России. Наибольшие площади садов находятся в Бахчисарайском, Джанкойском и Черноморском районах. А самые первые персики поспевают в Бахчисарайском районе.
— Общая площадь под многолетними насаждениями в Бахчисарайском районе составляет около 1400 гектаров, из которых под персиком занято более 300 га, — рассказала врио министра. — В этом районе персик выращивают 53 предприятия разных форм собственности. Наиболее распространенные сорта персиков: Золотой юбилей, Редхейвен, Юбилейный, Кремлевский, Сочный, Мареми, Белый лебедь, Золотая Москва.
Как отметила начальник управления растениеводства и механизации Минсельхоза РК Оксана Токаренко, ежегодно сельхозпроизводителям оказывается поддержка в форме субсидии на закладку персиков, закупку саженцев, установку шпалеры и противоградовойсетки.
— В этом году сумма поддержки составляет 559 миллионов рублей. Рассчитываем, что 2024 год принесет 87 тысяч га персиковых садов. В прошлом году было заложено 97 тысяч га. За 10 лет площадь персиковых садов в Крыму увеличилась более чем на 500 га, — подсчиталаТокаренко.
Поддержкой Минсельхоза активно пользуется предприятие в селе Кочергино Бахчисарайского района. За субсидию они установили капельное орошение, что очень важно для фруктовых деревьев, посадили инжирный персик — Уфо 5. А осенью появятся новые сады персиков и сливы.
Одно дерево Уфо 5 дает 8 килограммов плодов. В этом году сбор сочного инжирного персика начали на две недели раньше положенного срока — сроки урожая диктует погода. В прошлом году урожай персиков составил 650 тонн, в этом году планируют собрать неменьше.
— На наши персики и черешню есть постоянные клиенты, которые забирают продукцию и увозят в Краснодар, Москву, Белоруссию, — рассказала исполнительный директор предприятия Валентина Маляр. — Примерно 50% фруктов отправляется на крымский рынок.
Кладезь витаминов.
Нутрициолог Светлана Баркан рассказала о пользе и норме употребления персиков.
— Персики — низкокалорийные фрукты (40−50 ккал на 100 г), богатые витаминами и минералами. Кальций и фосфор, содержащиеся во фрукте, помогают поддерживать опорно-двигательный аппарат в хорошем состоянии. Магний нормализует сердечный ритм, понижает артериальное давление при гипертонии, уменьшают холестерин в крови. Кожура оказывает положительное влияние на кишечник. Нужно обязательно включить персик в рацион при запорах и пониженной кислотности желудка, — советует нутрициолог.
Один плод содержит 75% суточной дозы витамина С. По содержанию железа персики в 4−6 раз превосходят признанных лидеров — яблоки и груши. Это кладезь витаминов группы В, фолиевой кислоты, бета-каротина, марганца, цинка, магния, селена. Также плоды полезны для нервной системы и здоровья глаз.
Суточная норма персика — до 400 грамм. Фрукты полезней есть в первой половине дня. Светлана предупреждает, что персики нужно с осторожностью вводить в рацион людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта в острой стадии, гастрит. Из-за высокого содержания сахара персики нужно ограничить людям с диабетом. Не рекомендуется совмещать их с кисломолочной продукцией, поскольку это усилит процессы брожения.
У беременных женщин персики уменьшают симптомы токсикоза, говорит Светлана Баркан. Высокое содержание цинка положительно сказывается на гормональном фоне мужчин.