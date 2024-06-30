В Крыму началась уборка персика сортов раннего срока созревания

В прошлом году было убрано 1,9 тысячи тонн персиков. Погодные условия складываются так, что и в этом году урожай будет богатый. По словам врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединовой, Крым — один из лидеров по производству персиков в России. Наибольшие площади садов находятся в Бахчисарайском, Джанкойском и Черноморском районах. А самые первые персики поспевают в Бахчисарайском районе.