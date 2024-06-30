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На начало 2024 года в Молдове зарегистрировано 1,3 миллиона жилищ

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Объем жилищного фонда в Молдове, зарегистрированный соответствующими органами и структурами, на 1 января 2024 горда составил 1331,3 тысячи жилищ, что на 0,5% больше, чем годом ранее, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС).

Источник: Sputnik.md

Общая площадь жилищного фонда на начало нынешнего года составила 91 151,2 тысячи квадратных метров, что на 0,7% больше, чем на 1 января 2023 года.

Больше всего жилья сосредоточено на севере страны (29,9%), за ним следуют центр (28,0%), муниципий Кишинев (24,6%), юг (13,6%) и АТО Гагаузия (3,9%).

В сельской местности зарегистрировано 751,3 тысячи жилищ (56,4% от общего количества) площадью 49 569,4 тысячи «квадратов». В городах насчитывается 580 тысяч домов (43,6% от общего количества) площадью 41581,8 тысячи квадратных метров.

Только 64,9% зарегистрированных домов в Молдове на начало года были оборудованы водопроводом, 63,0% — канализацией, 45,4% — подключены к центральному отоплению и 90,7% — к газоснабжению (на природном и сжиженном газе).

Большинство жилищ в Молде — трехкомнатные (36,2%). Однокомнатные составляют 10,6% от общего числа зарегистрированных жилищ, двухкомнатные — 32,4%, четырехкомнатные и более — 20,8%.