Народные приметы на 1 июля: сегодня нельзя ругаться

Понедельник, 1 июля, — Ярилин день. Вместе с этим его называют Макушкой лета. Принято считать, что в эту дату Солнце становится самым ярым за все лето. Жаркие дни заканчиваются, а длительность светового дня постепенно сокращается.
На Руси этот день был посвящен богу Солнца — Яриле. Праздник Ярилы считали особенным, говорили, что это торжество: «целый год люди ждут — это самый главный день в году». И ни в коем случае нельзя было ругаться. Праздник предвещал неожиданные сверхъестественные явления. Народ верил, что в земле появляются особые «дыры», через которые можно взглянуть на другую сторону света, вплоть до потустороннего мира. Для осуществления этого, в полдень, березовые ветви заплетали в косы и в них заглядывали стоя на крутом берегу реки. Все хотели увидеть своих близких, от которых долго не было вестей.
Народные приметы на 1 июля:
— если Луна показалась с зеленым отливом — будет засуха;
— утренний туман — к очень жаркому дню;
— радуга вечером предвещает улучшение погоды;
— если предметы в дали кажутся большими — скоро сырая погода;
— вороны высоко в небе — к непогоде;
— сон, приснившийся 1 июля, может быть вещим, указывающим на важные, переломные события.
Источник: astromeridian.ru.