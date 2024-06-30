Народные приметы на 1 июля: сегодня нельзя ругаться

На Руси этот день был посвящен богу Солнца — Яриле. Праздник Ярилы считали особенным, говорили, что это торжество: «целый год люди ждут — это самый главный день в году». И ни в коем случае нельзя было ругаться. Праздник предвещал неожиданные сверхъестественные явления. Народ верил, что в земле появляются особые «дыры», через которые можно взглянуть на другую сторону света, вплоть до потустороннего мира. Для осуществления этого, в полдень, березовые ветви заплетали в косы и в них заглядывали стоя на крутом берегу реки. Все хотели увидеть своих близких, от которых долго не было вестей.