В первые дни июля в Башкирии ожидаются жара и дожди.

По данным Башгидромета, температура воздуха в Башкирии в последующие дни повысится. Так, 1 июля, температура воздуха ночью составит +8,+13°С, днем +22,+27°С. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного.