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В первые дни июля в Башкирии ожидаются жара и дожди

В первые дни июля в Башкирии ожидаются жара и дожди.

Сейчас в Ричмонде: +33° 3 м/с 59% 758 мм рт. ст. +30°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, температура воздуха в Башкирии в последующие дни повысится. Так, 1 июля, температура воздуха ночью составит +8,+13°С, днем +22,+27°С. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного.

2 июля в Башкирии также ожидаются местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12,+17° С, днем +23,+28°С. 3 июля существенных осадков не ожидается Температура воздуха ночью +11,+16°С, днем +26,+31°С.