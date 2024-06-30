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В Петербурге переименуют 40 остановок общественного транспорта

Новые названия появятся 1 июля.

С 1 июля в Петербурге новые названия получат более 40 остановок на автобусных и троллейбусных маршрутах. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

В течение ближайшего времени будет изменено звучание переименованных остановок в подвижном составе наземного транспорта.

Пресс-служба Смольного

В частности, остановка «Река Каменка» станет «Плесецкой ул.», «Ул. Уточкина, угол пр. Королева» — «Пл. Сикорского». Остановку «Ул. Жака Дюкло» переименуют в «Воронцов пер.», а «Станция метро “Чернышевская” — в “Кирочную ул., 15”. Подробнее об изменениях — в материале городской администрации.

Ранее мы рассказывали о том, что на рынок пассажирских перевозок Петербурга заходит новый перевозчик.