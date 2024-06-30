Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В первые дни июля в Волгоград и область вернется летняя жара

Спастись можно было бы на пляже, но в Волгограде пока ни один так и не открылся.

Сейчас в Ричмонде: +34° 4 м/с 53% 758 мм рт. ст. +30°
Источник: Агентство «Москва»

Прохладный конец июня обрадовал одних жителей Волгоградской области и расстроил любителей летнего зноя. Последние могут порадоваться — жара возвращается, а дожди покидают территорию региона.

В ночь на 1 июля температура не опустится ниже +15−20º, только в отдельных районах будет +12º. Днем потеплеет до +28−33º, местами до +35º. 2 и 3 июля будет еще жарче — до +30−35º, в некоторых районах до +38º и кое-где пройдет небольшой дождь.

В Волгограде от +31−33º в понедельник к среде столбик термометра поднимется до +34−36º. Спастись можно было бы на пляже, но в Волгограде пока ни один так и не открылся.