В Омске сироты обратились к Бастрыкину из-за десятилетней очереди на квартиру

Председатель СК России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с сиротами из Омской области. Девушки не могут получить положенное им по закону жильё.
По данным ведомства, они состоят в очереди более десяти лет. В 2018 и 2019 годах суд постановил выдать им жилые помещения, но девушки до сих пор остаются без квартир. В предоставлении жилищного сертификата им было отказано.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Омской области Олегу Винникову признать омичей потерпевшими и представить доклад о ходе расследования уголовного дела и результатах. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Отметим, что с начала 2024 года Минстрой выдал сиротам Омской области 180 сертификатов на жильё, ещё 57 планируют выдать в ближайшее время.