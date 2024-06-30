Более семи миллионов рублей потеряли жители Башкирии из-за аферистов

В Уфе двое местных жителей лишились денег по вине аферистов. Об этом сообщили в МВД Башкирии.
По предоставленным данным, в полицию обратился 50-летний мужчина, который сообщил, что ему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками сотовой компании. Звонившие сообщили, что у него истекает срок годности сим-карты и предложили продлить через «Госуслуги». Когда мужчина продиктовал код, то лишился доступа к сервису.
После этого ему стали звонить, представляясь сотрудниками различных организаций, предлагая ему отправить сбережения на специальный счет. В результате он потерял более 3,7 млн рублей.
Аналогичным путем потеряла 3,6 млн рублей пенсионерка из Нефтекамска. Часть этих денег она брала в кредит.
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