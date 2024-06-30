Более семи миллионов рублей потеряли жители Башкирии из-за аферистов

По предоставленным данным, в полицию обратился 50-летний мужчина, который сообщил, что ему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками сотовой компании. Звонившие сообщили, что у него истекает срок годности сим-карты и предложили продлить через «Госуслуги». Когда мужчина продиктовал код, то лишился доступа к сервису.