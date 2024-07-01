Жителю Перми удалось прописать в свою квартиру 13 мигрантов

В Закамске местный житель зарегистрировал в своей квартире 13 мигрантов. И это не было бы нарушением закона — сейчас можно зарегистрировать на своей жилплощади сколько угодно человек.
Но на этот раз удалось доказать, что он и не собирался селить мигрантов у себя дома. Против него возбудили уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства.
Теперь пермяку грозит до трех лет лишения свободы.
Как сообщили в краевой прокуратуре, расследование закончено, и материалы уголовного дела переданы в Кировский районный суд Перми.