Жителей Татарстана предупредили о грозах 1 июля

В связи с ухудшением погодных условий ведомство напомнило не стоять рядом с высоким отдельно стоящим деревом, стогом сена, печной трубой, высотным строением
Грозовой разряд может вызвать пожар и разрушение строений, травмирование и гибель людей, животных.
Поражение человека происходит при прямом попадании, при прохождении электрического разряда в непосредственной близости (около 1 метра) и при распространении электричества в сырой земле или воде.
Средняя температура в июле, по прогнозам Гидромедцентра, будет выше установленной нормы — 19,9 градусов. Установленная норма для июля в Казани — 19,7 градусов тепла.