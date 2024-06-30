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Жителей Татарстана предупредили о грозах 1 июля

В первый день июля в республике местами ожидается гроза и кратковременные усиления северо-западного ветра до 15−20 м/с, в Казани — до 15−17 м/с, сообщили в Telegram-канале МЧС Татарстана.

Сейчас в Ричмонде: +34° 4 м/с 53% 758 мм рт. ст. +30°

В связи с ухудшением погодных условий ведомство напомнило не стоять рядом с высоким отдельно стоящим деревом, стогом сена, печной трубой, высотным строением и т. п.

Грозовой разряд может вызвать пожар и разрушение строений, травмирование и гибель людей, животных.

Поражение человека происходит при прямом попадании, при прохождении электрического разряда в непосредственной близости (около 1 метра) и при распространении электричества в сырой земле или воде.

Средняя температура в июле, по прогнозам Гидромедцентра, будет выше установленной нормы — 19,9 градусов. Установленная норма для июля в Казани — 19,7 градусов тепла.