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Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды

По прогнозам Гидрометцентра, 30 июня и 1 июля местами по Нижегородской области ожидаются грозы.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 284 бригады «Нижновэнерго»: 1047 специалистов и 403 единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Энергетики филиала «Нижновэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей. Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 239 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 6,7 МВт.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8−800−220−0−220.