Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 284 бригады «Нижновэнерго»: 1047 специалистов и 403 единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе энергокомпании.
Энергетики филиала «Нижновэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей. Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 239 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 6,7 МВт.
В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8−800−220−0−220.