В Перми ищут покупателя на Царь-пушку, «Град», «Ураган», «Смерч»

В частности — одноэтажное здание музея с земельным участком: в бывшем жилом доме инженеров завода, построенном в 1870-е годы, представлены экспозиции, посвященные истории Мотовилихинских пушечных заводов с макетом знаменитого парового молота. Это также Мемориал к 50-летию победы и еще один земельный участок на станции Мотовилиха.