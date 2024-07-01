В Перми ищут покупателя на Царь-пушку, «Град», «Ураган», «Смерч»

На «Мотовилихинских заводах» не теряют надежды найти покупателя на непрофильные активы — на Музей пермской артиллерии. Кроме экспозиции военной техники под открытым небом на торги выставили еще много чего.
В частности — одноэтажное здание музея с земельным участком: в бывшем жилом доме инженеров завода, построенном в 1870-е годы, представлены экспозиции, посвященные истории Мотовилихинских пушечных заводов с макетом знаменитого парового молота. Это также Мемориал к 50-летию победы и еще один земельный участок на станции Мотовилиха.
Также перечислено много имущества, в которое включили не менее знаменитую пермскую Царь-пушку, орудия времён Великой Отечественной войны, САУ «Акция», «Гвоздика», «Гиацинт-С», зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч».
Все вместе это можно приобрести за 13 миллионов рублей с небольшим.
Правда, купленную Царь-пушку в личном коттеджном поместье поставить не удастся. Покупателей отпугивает обременение: имущество недавно было передано в аренду Пермскому краеведческому музею и расторгнуть ее не удастся, а сам комплекс является объектом культурного наследия.