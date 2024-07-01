Синоптики Башкирии рассказали, какой будет погода в июле

В июле в Башкирии среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы в +19,2 градуса. Об этом сообщает Башгидромет.
Также известно, что количество осадков будет близко к норме в 50−70 мм.
В понедельник, 1 июля, днем в регионе местами пройдут кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит +8,+13°, днем +22,+27°.
Во вторник, 2 июля, снова ожидаются осадки в виде кратковременного дождя. Также синоптики прогнозируют грозу. Ночью столбик термометра опустится до +12,+17°, днем поднимется до +23,+28°.
В среду, 3 июля, днем и ночью будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью +11,+16°, днем +26,+31°.