Где можно заменить поврежденное водительское удостоверение, и какие документы для этого необходимы

Еще один филиал работает только по предварительной платной записи (стоимость услуги — 15 рублей) с назначением конкретного дня и времени приема: пр. Дзержинского, 3 (кабинет 211, вход с правого торца здания УГАИ ГУВД Мингорисполкома). Услуга удобна для тех, кто желает обменять водительское удостоверение, но не готов ждать в очередях. Записаться можно по телефону 8 (017) 239−30−47 . График работы подразделения: вторник, среда, пятница, суббота — с 8:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00, четверг — с 11:00 до 20:00, перерыв — с 15:00 до 16:00.