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Где можно заменить поврежденное водительское удостоверение, и какие документы для этого необходимы

«Сын-дошкольник, играя, случайно сломал мое водительское удостоверение. Можно ли заменить в/у до окончания срока действия? Куда обратиться, каков срок его выдачи и останется ли при мне действующее удостоверение до получения нового документа?» — спрашивает Максим, проживающий на ул. Кедышко. За ответом обратились к участковому инспектору.

Источник: Минск-новости

— Если водительское удостоверение испорчено, то, конечно, его стоит заменить, чтобы у сотрудников милиции не возникало сомнений по поводу его подлинности. Срок замены не установлен, но лучше это сделать оперативно, — отвечает участковый инспектор Партизанского РУВД младший лейтенант милиции Дмитрий Казакевич. — Тем более что заменить можно досрочно в любое время.

В Минске в порядке живой очереди следует обратиться в одно из следующих подразделений Межрайонного экзаменационного отдела (МЭО) ГАИ по адресам: г. Минск, ул. Тимирязева, 114 (3-й этаж), деревня Большое Стиклево, 83 (3-й этаж).

Еще один филиал работает только по предварительной платной записи (стоимость услуги — 15 рублей) с назначением конкретного дня и времени приема: пр. Дзержинского, 3 (кабинет 211, вход с правого торца здания УГАИ ГУВД Мингорисполкома). Услуга удобна для тех, кто желает обменять водительское удостоверение, но не готов ждать в очередях. Записаться можно по телефону 8 (017) 239−30−47. График работы подразделения: вторник, среда, пятница, суббота — с 8:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00, четверг — с 11:00 до 20:00, перерыв — с 15:00 до 16:00.

Актуальный график работы всех подразделений (дни выдачи и дни приема документов) размещен на сайте ГУВД Мигорисполкома (Административные процедуры — Госавтоинспекция — Экзаменационная деятельность (выдача водительского удостоверения)).

При себе необходимо иметь старое водительское удостоверение, паспорт, действующую медицинскую справку, а также квитанции об оплате установленных сборов (за водительское удостоверение, компьютерные услуги, оформление заявления). Эти платежи можно осуществить в системе ЕРИП, оплата на город Минск.

Независимо от места обращения срок выдачи нового в/у составит до трех рабочих дней. На время обмена водительское удостоверение и медицинская справка остаются у сотрудников ГАИ.

Между тем обмен водительского удостоверения осуществляется любыми экзаменационными подразделениями ГАИ Беларуси вне зависимости от места вашей регистрации.

Напоминаем: в столице участковые инспекторы милиции по средам с 17:00 до 20:00 ведут прием граждан в общественных пунктах охраны правопорядка. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.