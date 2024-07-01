Где можно заменить поврежденное водительское удостоверение, и какие документы для этого необходимы

— Если водительское удостоверение испорчено, то, конечно, его стоит заменить, чтобы у сотрудников милиции не возникало сомнений по поводу его подлинности. Срок замены не установлен, но лучше это сделать оперативно, — отвечает участковый инспектор Партизанского РУВД младший лейтенант милиции Дмитрий Казакевич. — Тем более что заменить можно досрочно в любое время.
В Минске в порядке живой очереди следует обратиться в одно из следующих подразделений Межрайонного экзаменационного отдела (МЭО) ГАИ по адресам: г. Минск, ул. Тимирязева, 114 (3-й этаж), деревня Большое Стиклево, 83 (3-й этаж).
Еще один филиал работает только по предварительной платной записи (стоимость услуги — 15 рублей) с назначением конкретного дня и времени приема: пр. Дзержинского, 3 (кабинет 211, вход с правого торца здания УГАИ ГУВД Мингорисполкома). Услуга удобна для тех, кто желает обменять водительское удостоверение, но не готов ждать в очередях. Записаться можно по телефону
Актуальный график работы всех подразделений (дни выдачи и дни приема документов) размещен на сайте ГУВД Мигорисполкома (Административные процедуры — Госавтоинспекция — Экзаменационная деятельность (выдача водительского удостоверения)).
При себе необходимо иметь старое водительское удостоверение, паспорт, действующую медицинскую справку, а также квитанции об оплате установленных сборов (за водительское удостоверение, компьютерные услуги, оформление заявления). Эти платежи можно осуществить в системе ЕРИП, оплата на город Минск.
Независимо от места обращения срок выдачи нового в/у составит до трех рабочих дней. На время обмена водительское удостоверение и медицинская справка остаются у сотрудников ГАИ.
Между тем обмен водительского удостоверения осуществляется любыми экзаменационными подразделениями ГАИ Беларуси вне зависимости от места вашей регистрации.
Напоминаем: в столице участковые инспекторы милиции по средам с 17:00 до 20:00 ведут прием граждан в общественных пунктах охраны правопорядка. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.