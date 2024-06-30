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Сотни верующих собрались в центре Волгограда после прибытия чудотворной иконы

С раннего утра 30 июня местом притяжения для православных верующих стал храм Александра Невского, куда доставили московский список Казанской иконы Божией Матери.

Накануне святыню встретили в областном центре митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Вокруг храма усилили меры безопасности и установили специальное ограждение для разграничения мест прохода людей.

С утра 30 июня в соборе святого благоверного князя Александра Невского организовали торжественную встречу иконы. Чтобы увидеть ее своими глазами и поклониться святыне, в центре Волгограда собрались сотни верующих людей. Многим пришлось выстоять очередь, чтобы попасть внутрь храма.

В Волгограде обретенный московский список Казанской иконы Божией Матери будет на протяжении двух дней. В воскресенье, 30 июня, доступ к святыне будет открыт до 20 часов в соборе Александра Невского. Затем до 18 часов 1 июля она будет находиться в Казанском соборе.

религии