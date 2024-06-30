Сотни верующих собрались в центре Волгограда после прибытия чудотворной иконы

В Волгограде обретенный московский список Казанской иконы Божией Матери будет на протяжении двух дней. В воскресенье, 30 июня, доступ к святыне будет открыт до 20 часов в соборе Александра Невского. Затем до 18 часов 1 июля она будет находиться в Казанском соборе.