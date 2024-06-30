Из-за сорняка под карантин попали два района Башкирии

Из-за амброзии трехраздельной в двух районах Башкирии ввели карантин по сорняку. По информации Россельхознадзора, речь идет о Мелеузовском и Куюргазинском районах.
В ведомстве уточнили, что фитосанитарный режим ввели вблизи Алексеевки и у села Бахмут, а также около деревни Мутаева.
По предварительным данным, общий очаг поражения сорняком составляет более 1,2 га. Во время карантина специалисты намерены устранить сорняк, чтобы не дать ему уничтожить урожай и истощить почву.
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