В Воронежскую область придет жара до +34

В Воронеже наступила по-настоящему летняя погода. Температура воздуха прогрелась до тридцатиградусных значений. В понедельник, 1 июля, синоптики Воронежского гидрометцентра прогнозируют днем до 29−31° в столице Черноземья и до +33 по области.
А во вторник, 2 июля, ожидается еще более знойная погода. В частности, в Воронеже — до +32, а по области — даже до +34.
В жару старайтесь больше быть в тени, принимать прохладный душ, пить больше воды, на улице носить светлые вещи из натуральных хлопка и льна, а также обязательно головные уборы.