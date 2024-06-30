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В Воронежскую область придет жара до +34

Изнуряющий зной ожидается 2 июля.

Сейчас в Ричмонде: +34° 4 м/с 53% 758 мм рт. ст. +30°
Источник: Комсомольская правда

В Воронеже наступила по-настоящему летняя погода. Температура воздуха прогрелась до тридцатиградусных значений. В понедельник, 1 июля, синоптики Воронежского гидрометцентра прогнозируют днем до 29−31° в столице Черноземья и до +33 по области.

А во вторник, 2 июля, ожидается еще более знойная погода. В частности, в Воронеже — до +32, а по области — даже до +34.

В жару старайтесь больше быть в тени, принимать прохладный душ, пить больше воды, на улице носить светлые вещи из натуральных хлопка и льна, а также обязательно головные уборы.