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«Парма» нашла замену ушедшим американцам

Еще одним легионером в «Парме» стал американский центровой Ройс Хэмм.

Источник: БЕЛТА

Баскетболист подписал соглашение с пермским клубом на один год с возможностью продления его на один сезон.

25-летний грок начал профессиональную карьеру в Бельгии, куда он переехал в 2022 году. В январе 2023 года Ройс начал выступление в Единой Лиге ВТБ за «Зенит» (Санкт-Петербург). За питерский клуб он провел 26 игр, в среднем набирая 5, 8 очка за матч. В минувшем сезоне американский центровой выступал за «Астану», где провел 33 игры, в среднем имея 16,6 очков на площадке.

Центровой стал вторым американцем, пополнившим «Парму» в это межсезонье, первым новичком из США стал Гарретт Невел.

Таким образом, они заменили выбывших американских лидеров «Пармы» прошлого сезона — центрового Ричарда Соломона (он продолжит карьеру в «Бэйцзин Дакс», Китай) и форварда Би Джей Джонсона, перебравшегося в краснодарский «Локомотив-Кубань».

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