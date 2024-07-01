«Парма» нашла замену ушедшим американцам

25-летний грок начал профессиональную карьеру в Бельгии, куда он переехал в 2022 году. В январе 2023 года Ройс начал выступление в Единой Лиге ВТБ за «Зенит» (Санкт-Петербург). За питерский клуб он провел 26 игр, в среднем набирая 5, 8 очка за матч. В минувшем сезоне американский центровой выступал за «Астану», где провел 33 игры, в среднем имея 16,6 очков на площадке.