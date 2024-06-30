Группа «Пицца» стала хэдлайнером Дня города в Новосибирске: видео

Сергей Приказчиков и музыканты группы стали хэдлайнерами праздника. Они исполнили любимые публикой хиты.
Зрителями стали как молодежь, так и представители старшего поколения, и даже дети. Знаменитые песни подпевала вся набережная.
С главной сцены Сергей исполнил песню «Индиго». В оригинале солисткой в ней выступает певица Gayana, сегодня вместо нее спела сестра Сергея Приказчикова — Татьяна.
Помимо своих песен музыкант исполнил каверы. Сергей «Пицца» спел песню Леонида Агутина «Хоп хэй лала лэй».
Выступление группы «Пицца» началось около 22:00 и продлилось в течение часа. За это время музыканты исполнили более 10 популярных хитов.
Жители Новосибирска остались довольны концертом, они активно подпевали и танцевали.
Напомним, на протяжении двух праздничных дней портал НДН. Инфо вел трансляцию событий со всех площадок.
Анастасия Новоселова.