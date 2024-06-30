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Группа «Пицца» стала хэдлайнером Дня города в Новосибирске: видео

Жители Новосибирска вечером 30 июня собрались на Михайловской набережной на концерт группы «Пицца» в честь Дня города.

Сергей Приказчиков и музыканты группы стали хэдлайнерами праздника. Они исполнили любимые публикой хиты.

Зрителями стали как молодежь, так и представители старшего поколения, и даже дети. Знаменитые песни подпевала вся набережная.


С главной сцены Сергей исполнил песню «Индиго». В оригинале солисткой в ней выступает певица Gayana, сегодня вместо нее спела сестра Сергея Приказчикова — Татьяна.


Помимо своих песен музыкант исполнил каверы. Сергей «Пицца» спел песню Леонида Агутина «Хоп хэй лала лэй».


Выступление группы «Пицца» началось около 22:00 и продлилось в течение часа. За это время музыканты исполнили более 10 популярных хитов.

Жители Новосибирска остались довольны концертом, они активно подпевали и танцевали.


Напомним, на протяжении двух праздничных дней портал НДН. Инфо вел трансляцию событий со всех площадок.

Анастасия Новоселова.

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